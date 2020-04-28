Корупційна схема в агентстві з питань ЧАЕС: фігуранта відпустили під 1,26 мільйона застави

Директора ДСП "Радон" Ігоря Буксанчука, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження, відпустили під заставу у розмірі 1,26 млн грн.

Про це стало відомо під час оголошення рішення щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Буксанчуку Вищим антикорупційним судом.

Як стало відомо під час засідання, Павлова Катерина Сергіївна звернулася до НАБУ із заявою про пропозицію неправомірної вигоди їй.

Зокрема, Буксанчук отримав премію у розмірі 438 тис. грн, а Павловій передав неправомірну вигоду у розмірі 210 тис. грн. Кошти були вилучені у процесі проведення слідчих дій вилучені.

Сам Буксанчук заперечує надання неправомірної вигоди Павловій та наголошує, що рішення про преміювання було ухвалене колегіально комісією з преміювання.

Як повідомлялося, вчора у ДАЗВ проходив обшук у зв'язку з тим, що НАБУ та САП спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили генерального директора державного підприємства на наданні неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження.