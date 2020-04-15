Обшуки в КМДА: Поворозник заявляє, що хабарів не брав і підозру йому ніхто не оголошував

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник спростував поширену в ЗМІ інформацію про вимагання через посередника хабаря у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Про це Поворозник повідомив у Facebook.

"Це шок для мене, для моєї сім'ї, і для тих, з ким я працюю. Розставлю всі крапки над І, аби припинити поширення пліток, домислів і політичних спекуляцій, які наразі активно ширяться в мережах. Я працюю не перший рік, працюю чесно, і несу відповідальність як людина з досвідом, за дії і рішення, які на цій посаді приймаю. Відповідаю перед сім'єю, перед суспільством, перед тими, з ким працюю, та киянами. Мені приховувати нічого, повторюю – завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарів, бо це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам та принципам", - заявив Поворозник.

Він наголосив, що ніяких хабарів не брав, та повідомив, що його викликали як свідка на допит у п’ятницю, 17 квітня.

"Щодо вчорашньої ситуації: 1. Хабарів не брав. 2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. 3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня. 4. Підозру ніхто не оголошував. 5. Викликаний, у якості свідка, на допит у п’ятницю", - заявив Поворозник.

Він наголосив, що вимагає від правоохоронних органів розібратися із розповсюдженням неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз наголошую: мені приховувати нічого. Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами і буду вимагати публічного розгляду справи. Вважаю, що ця ситуація надумана, і не виключаю, що все це - політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти нашої команди, аби дискредитувати нас у очах у першу чергу киян. Упевнений, у ході незалежного слідства все стане на свої місця, і моя непричетність до цієї справи буде доведена", - сказав Поворозник.

Як повідомляли раніше ЗМІ, напередодні в КМДА пройшли обшуки. Правоохоронці задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.