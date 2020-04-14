У КМДА проводяться обшуки - джерело

Правоохоронці проводять обшуки у Київській міській державній адміністрації.

Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.

"Проводяться обшуки (у КМДА - ред.)", - зазначив співрозмовник агентства.

Подробиці невідомі.

Як повідомляли раніше ЗМІ, правоохоронці задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Посередник затриманий.

Укрінформ намагається отримати офіційне підтвердження цієї інформації.