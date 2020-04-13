Ексслідчий ГПУ "погорів" на "земельному" хабарі

Колишній слідчий ГПУ постане перед судом через отримання хабаря у 25 тисяч доларів США за ненакладення арешту на земельну ділянку.

Про це у Telegram повідомила преслужба Державного бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ. Правоохоронець обвинувачується у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що правоохоронець одержав від керівника будівельної компанії неправомірну вигоду у сумі 25 000 доларів США.

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"За хабар він обіцяв не вживати заходи щодо накладення арешту на земельну ділянку та усунути перешкоди пов’язані з будівництвом житлового комплексу", - зазначили у ДБР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.