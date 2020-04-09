ДБР провело ще три слідчі експерименти у справах Майдану

Слідчі ДБР з прокурорами Офісу генерального прокурора провели три слідчі експерименти в центрі Києва в рамках розслідування справ Майдану.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора провели експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції гідності, зокрема за подіями 18-20 лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

ДБР провело 3 слідчі експерименти на Майдані Незалежності / Фото: dbr.gov.ua

Зокрема, зазначається, що 8 квітня відбулися 3 слідчих експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності, у рамках яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.

За даними ДБР, у слідчих діях взяли участь потерпілі та їх представники.

"Під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року", - уточнили у відомстві.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.