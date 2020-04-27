СБУ викрила корупційну схему у керівництві держагентстві Зони відчуження

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційний механізм під час нарахування премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії у розмірі до 500 тисяч гривень, 50% з яких обіцяли передавати їй. Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію Службу безпеки Україна та допомагала викрити зловмисників», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ, зокрема, задокументували факт передачі директором одного з держпідприємств голові агентства 210 тисяч гривень за нарахування йому премії у розмірі понад 430 тисяч гривень.

У межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України директору держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих корупційних фактів, а також законності нарахування премій посадовцям державних підприємств, що входять в управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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Як повідомлялося, у ДАЗВ заявили у понеділок, 27 квітня, що НАБУ та СБУ проводять обшуки у приміщенні Держагентства.

"Зокрема, правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі – ред.) одним із колишніх керівників ДАЗВ та державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства", - зазначили у відомстві.

Голова Держагентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі документи й інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію.

Як відомо, Калашник є головою ДАЗВ із квітня. До того Держагентство з управління зоною відчуження очолювала з лютого Катерина Павлова.

Фото: пресцентр СБУ