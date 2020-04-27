НАБУ та СБУ провели обшуки у держагентстві Зони відчуження

У приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження провели обшуки представники Національного антикорупційного бюро України із залученням працівників Служби безпеки України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДАЗВ.

"Зокрема, правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального Кодексу України одним із колишніх керівників ДАЗВ та державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у ДАЗВ представникам правоохоронних органів було надано копії та оригінали запитуваних документів, які можуть бути пов'язані зі справою.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі документи й інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію.