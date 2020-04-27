За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 одужали

За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 одужали

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Укрінформ
За кордоном по допомогу до українських дипломатичних установ звернулися понад 17 тисяч громадян України в межах системи "Захист".

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

"17 305 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи "Захист", - йдеться у повідомленні.

Проходять лікування від COVІD-19 162 українці, 45 - одужали. Кількість померлих залишається незмінною за останні дні - 7.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин продовжено до 11 травня 2020 року.

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З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

З 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, заборонене в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

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