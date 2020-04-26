Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні
Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі, повідомляє офіційний сайт глави держави.
«Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої», – сказав глава держави, звертаючись до рятувальників.Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону відчуження / Фото: Офіс Президента
Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.
«Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат», – зауважив Президент.
Зі свого боку, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг.
«У вашій особі ми передаємо вдячність усім тим людям – сьогодні понад тисячу осіб працюють на ліквідації пожежі. Всім, хто поруч з вами стоїть плечем до плеча й робить цю роботу», – сказав Шмигаль.
Повідомляється також, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.
Як повідомляв Укрінформ, за даними голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.
Пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. Станом на ранок 26 квітня рятувальники ДСНС продовжують гасити осередки загоряння на території лісництв у Зоні відчуження, а також у Житомирській області.