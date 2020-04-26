Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

У неділю, 26 квітня, Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у Київській області, зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Він вручив 22 рятувальникам державні нагороди.

Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої», – сказав глава держави, звертаючись до рятувальників.

Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону відчуження / Фото: Офіс Президента

Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

«Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат», – зауважив Президент.

Зі свого боку, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг.

«У вашій особі ми передаємо вдячність усім тим людям – сьогодні понад тисячу осіб працюють на ліквідації пожежі. Всім, хто поруч з вами стоїть плечем до плеча й робить цю роботу», – сказав Шмигаль.

Повідомляється також, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. Станом на ранок 26 квітня рятувальники ДСНС продовжують гасити осередки загоряння на території лісництв у Зоні відчуження, а також у Житомирській області.