Мандзій анонсувала

Мандзій анонсувала "мовні" зміни для середньої та старшої школи

Укрінформ
З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською мовою.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

«В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього були проведені багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту», – сказала Мандзій.

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Як повідомлялося, восени 2017 року набрав чинності закон про освіту. Норма закону щодо державної мови освіти викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону «Про освіту».

У квітні 2019 року, Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон набрав чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.

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