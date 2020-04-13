У зміненому бюджеті вдалося зберегти фінансування ключових програм в освіті - МОН

Попри зміни до держбюджету, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, вдалось зберегти фінансування на ключові програми Міністерства освіти та науки.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"13 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету. Завдяки спільним зусиллям Міністерства освіти і науки України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у бюджеті вдалось зберегти фінансування на ключові програми МОН", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вдалось зберегти 1 мільярд гривень субвенції на Нову українську школу. "Це означає, що першокласники у вересні 2020 року зайдуть у належно обладнані класи. У початковому варіанті скорочення бюджету передбачалось повне зняття цієї субвенції, що поставило б під загрозу продовження реформи початкової школи", - зазначили в міністерстві

Також залишилося фінансування:

- 500 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Ці кошти підуть на завершення будівництва, закупівлю обладнання та створення навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях;

- 100 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти. Гроші необхідні для оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти;

- майже 300 мільйонів гривень для Національного фонду досліджень. Саме цього року НФД має оголосити перші конкурси наукових проєктів, за результатами яких кращі українські вчені, незалежно від відомчого підпорядкування, отримають гранти на дослідження;

- кошти на закупівлю нового друкарського обладнання для виготовлення тестових зошитів на ЗНО. "Для міністерства принципово важливо підтримувати інституційну спроможність зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема оновити друкарське обладнання, яке з часу свого запуску у 2008 році встигло надрукувати понад 110 мільйонів аркушів", - зазначають в МОН.

Також у Держбюджеті 2020 року збережені кошти на заробітну плату викладачів університетів та коледжів, комунальні послуги та виплату стипендій студентам. Окрім цього, повністю збережене конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти МОН.

В МОН наголосили, що у прийнятих змінах до бюджету не збережені 250 мільйонів гривень, передбачених, зокрема, на навчальне обладнання для університетів, та 400 млн грн базового фінансування науки у вишах. Проте Міністерство освіти і науки протягом останніх місяців працює над отриманням пільгового кредиту від Світового банку.

“Відсутність капітальних видатків для університетів знову ставить під удар якість вищої освіти. За таких обставин отримання пільгового кредиту від Світового банку для нас стає життєво важливим. Наша команда працює над цим ще з осені. ... Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше завершити формальні процедури та протягом 2020 року підписати документи для отримання коштів. Так ми зможемо компенсувати втрачені видатки розвитку для університетів”, – зазначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що запропонують відновити втрачені у цьогорічному бюджеті видатки, врахувавши їх у трирічній бюджетній декларації 2021-2023 років, над якою зараз ведеться робота.

“Ми розуміємо критичність ситуації, що склалась в Україні через коронавірус та економічні втрати, яких зазнає наша держава. Втім зменшений бюджет сфери освіти та науки зараз – це недоодержання мільярдів гривень ВВП у майбутньому. У довгостроковій перспективі жодна інвестиція не є такою продуктивною для економіки, як інвестиція в освіту та науку. Саме тому в межах трирічної бюджетної декларації ми будемо пропонувати повернути та збільшити видатки сфери освіти та науки”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 квітня Верховна Рада серед іншого ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік».