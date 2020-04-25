SkyUp: державіаслужба затримала спецрейс Київ-Франкфурт

Державна авіаційна служба України не дає дозвіл на виліт спецрейсу авіакомпанії SkyUp Airlines за маршрутом Київ- Франкфурт, який мав вилетіти 25 квітня о 7:45.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines.

«Спецрейс PQ907 за маршрутом Київ - Франкфурт авіакомпанії SkyUp Airlines, який повинен був вилетіти 25 квітня о 7:45, затримується.. рейс не випускають з України. З незрозумілих для авіакомпанії причин ДАСУ (Державна авіаційна служба України – ред.) не видає дозвіл на виконання цього рейсу. Офіційну причину затримки видачі дозволу нам не повідомляють», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед пасажирів - іноземні громадяни, громадяни Європейського Союзу, в тому числі дипломати. Багато з цих пасажирів добираються додому через Франкфурт транзитом. Для більшої частини пасажирів Франкфурт — не кінцевий пункт призначення, на них ще чекає довгий шлях до своїх країн і міст. Цей спецрейс був організований саме для того, щоб допомогти іноземним громадянам повернутися додому.

За інформацією пресслужби авіакомпанії, цього тижня SkyUp Airlines вже успішно виконав спецрейси у Франкфурт, Берлін і Сеул.

Також наголошується, що вся технічна документація, необхідна авіакомпанії для виконання даного рейсу, в наявності, узгоджена в повному обсязі.

Наразі авіакомпанія вживає заходів для того, щоб рейс відбувся, і очікує необхідний дозвіл від ДАСУ.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.