SkyUp розвиває новий напрямок - вантажні перевезення

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines починає розвивати вантажні перевезення як новий напрямок своєї діяльності.

Про це повідомляється на сайті SkyUp.

"SkyUp Airlines починає розвивати вантажні перевезення – окрім пасажирських перевезень, це стане ще одним напрямком діяльності авіакомпанії. Для цього компанія отримала усі необхідні ліцензії і дозволи, а також провела реконфігурацію 7 повітряних суден зі свого пасажирського флоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші вантажні рейси компанія вже виконала у березні та квітні цього року (близько 50 рейсів), транспортуючи переважно вантажі медичного призначення.

Вантажні перевезення авіакомпанія планує здійснювати і після відкриття пасажирського авіасполучення, яке призупинене в рамках карантинних заходів.

"Виконання вантажних перевезень як частини діяльності планувалося авіакомпанією ще до початку поширення епідемії коронавірусу. Введення карантинних заходів у світовому масштабі, а також пов’язана з цим криза на ринку пасажирських авіаперевезень прискорили внутрішні процеси підготовки і дали поштовх до більш швидкого розвитку нового напряму в роботі авіакомпанії", - додали у SkyUp.

Також зазначається, що наказом Державіаслужби України від 23 березня 2020 авіакомпанії SkyUp дозволено розширити вид господарської діяльності з «перевезення пасажирів повітряним транспортом» до «перевезення пасажирів, небезпечних вантажів повітряним транспортом».

"Станом на сьогодні реконфігуровані 7 повітряних суден компанії – чотири Boeing 737-800 і три Boeing 737-900. Ще 2 літаки будуть переобладнані найближчим часом" – додали в авіакомпанії.

У SkyUp зауважують, що не мають обмежень щодо країн виконання вантажних рейсів та повідомляють, що наразі основна частина польотів здійснюється за вантажем до Китаю, а звідти – у країни Європи.

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Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня, а 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.