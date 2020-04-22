SkyUp не планує скорочувати працівників під час карантину

Українська авіакомпанія "SkyUp Airlines" не планує скорочувати працівників та у період карантину зосереджується на виконанні польотів, зокрема евакуаційних, вантажних та спеціальних рейсів.

Про це йдеться у відповіді SkyUp на інформаційний запит Укрінформу.

"В цілому ми не плануємо скорочення персоналу. Ми розуміємо, що скоротити співробітників можна швидко, проте відновити колектив, коли ми повернемося до наших обсягів, буде важко. Тому зберегти команду - одне з головних завдань SkyUp Airlines", - зазначили у компанії.

Там розповіли, що наразі в авіакомпанії понад 800 працівників, частина з них перебуває у відпустках тривалістю 1-2 тижні.

"Однак більшість співробітників працюють віддалено. Для тих, кому необхідно бути присутнім на робочому місці в офісі, ми подбали про санітарну безпеку: закупили дезінфікуючі засоби для прибирання приміщень; встановили на території офісу антисептичні засоби для обробки рук; міряємо температуру кожному працівнику при відвідуванні офісу", - пояснюють в авіакомпанії, наголосивши, що дотримуються всіх рекомендацій МОЗ.

Крім того, в авіакомпанії зауважують, що їхні екіпажі залучають для виконання рейсів, які відбуваються у цей період: евакуаційних, спецрейсів, вантажних перевезень.

У SkyUp поінформували, що в період карантинних обмежень зосередилися на пошуку можливих варіантів задіяти свої літаки в цей період.

"Ми виконували евакуаційні рейси до Уханя та Венеції на замовлення держави, потім - спецрейси для повернення громадян України додому, зараз - виконуємо вантажні перевезення. Для виконання останніх ми вже отримали відповідну ліцензію від державних органів та переобладнали 7 літаків. Зараз наше головне завдання - зберегти нашу компанію, наших співробітників і наш флот", - зауважують в авіакомпанії.

Там звертають увагу, що нині вся авіагалузь зазнає величезних збитків, тож у цій ситуації розраховують на підтримку держави.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.