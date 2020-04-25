МОЗ: Поки немає потреби залучати студентів-медиків до боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планувало залучати студентів медичних вишів та інтернів до боротьби з коронавірусною хворобою, зокрема для організаційно-технічних заходів, але на сьогодні такої потреби немає.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усіх студентів, у тому числі студентів медичних вишів та інтернів, планували залучати виключно на добровільних засадах. Задля цього вони заповнили відповідні анкети, все це відбувається на рівні департаментів охорони здоров’я. Планувалося залучати їх до боротьби з коронавірусною хворобою для організаційно-технічних заходів, але на сьогодні такої потреби не існує: нам повністю вистачає всіх наших медичних працівників, якщо ми дивимося на навантаження на медичну систему», – зазначив міністр.

При цьому, за його словами, якщо така потреба виникне, то МОЗ має на меті залучати добровольців із числа студентів-медиків.

«У нас є всі дані щодо наших добровольців, які вони заповнили, і відразу вони будуть залучені. Ця робота ведеться на рівні регіонів», – додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 782 пацієнти одужали.

При цьому в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1574 медичні працівники.