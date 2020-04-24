Супрун вважає, що в Україні загрозлива ситуація з вакцинами

Близько 10 млрд гривень, виділених на державні закупівлі медичних препаратів і виробів у 2020 році, досі не почали використовуватися, у тому числі й на вакцини для безкоштовних щеплень у лікарнях.

Про це повідомила ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

"Навіть без доступу до інформації про наявність вакцин у регіонах, можна говорити про те, що складається загрозлива ситуація. Досі близько 10 мільярдів гривень, виділених на державні закупівлі медичних препаратів і виробів у 2020 році, не почали використовуватися. Це зокрема і кошти на вакцини для безкоштовних щеплень в лікарнях", - зазначила вона.

За її словами, таке відтермінування закупівель призведе до повернення провалів по поставках вакцин, загрозі спалахів інфекційних хвороб і неминучих ризиків для мільйонів дітей та дорослих.

Супрун розповіла, що сьогодні починається Світовий тиждень імунізації, підкресливши, що цей час є додатковим приводом привернути увагу до теми вакцинації в Україні.

Ексміністр переконана, що якщо громадянське суспільство проґавить цю проблему, окрім COVID-19, ми отримаємо ще безліч смертельних загроз.

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Крім того, вона наголосила, що не можна забувати, що тема вакцин вже давно серед улюблених у маніпуляторів та пропагандистів, російські фабрики тролів використовують її як інструмент гібридної війни для дестабілізації інформаційного простору.

"Пандемія COVID-19 показала, наскільки швидко хвороба може паралізувати життя цілих країн і якою довгоочікуваною може бути вакцина від неї. Але ми б опинилися в ще гіршій ситуації, якби так само не було винайдено вакцин від кору, дифтерії, поліомієліту та інших інфекційних хвороб", - наголосила Супрун.