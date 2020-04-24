Комітет Ради попросить правоохоронців з’ясувати, як знімали кадри насилля у фільмі "Дау"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до правоохоронних органів щодо перевірки фактів залучення малолітніх дітей до зйомок кадрів насилля у фільмі Іллі Хржановського "ДАУ. Дегенерація".

Про це повідомив голова комітету Олександр Ткаченко (фракція партії "Слуга народу") у Facebook.

"Обговорили оприлюднені кадри насилля над дітьми у фільмі режисера Іллі Хржановського "ДАУ. Дегенерація". Це історія "на межі", а кадри приголомшують. Тому наш комітет прийняв рішення звернутись до правоохоронних органів. Ми хочемо перевірити факти залучення малолітніх дітей до натуральних зйомок кадрів насилля. Також зрозуміти, якої шкоди цей факт міг завдати дітям", - зазначив Ткаченко.

Депутат вважає, що будь-яка демонстрація нелюдської жорстокості, навіть у художньому творі, може призводити до популяризації подібних дій.

"Ми вважаємо, що режисер не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Подібні факти професійної діяльності ідуть урозріз з ідеологією центру, яка полягає у захисті загальнолюдських цінностей та неприпустимості будь-якого насильства, що символізує Бабин Яр", - наголосив Ткаченко.

За його словами, відповідну заяву члени комітету направили генеральним директорам Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" та Благодійного фонду "Меморіал Голокосту «Бабин Яр".

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня правоохоронці за фактом публікації у мережі кадрів з фільму "Дау. Дегенерація" зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

Над фільмом "Дау", який і до цього скандалу був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну "Динамо" був побудований "Московський секретний НДІ".

Із 15 квітня в мережу викладають у вільний доступ частини фільму, після чого й була порушена тема використання дітей у зйомках і можливого знущання з них.

Сам Хржановський запевнив, що діти на зйомках не постраждали, насильство до них не застосовувалося.