МКІП привітало українців із Всесвітнім днем книги та авторського права

Колектив Міністерства культури та інформаційної політики привітав українців із Всесвітнім днем книги та авторського права, що відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року.

Привітання оприлюднене на сторінці відомства у Facebook.

«Його мета - сприяти популяризації книг і читання у всьому світі», - наголосили у МКІП.

Як зазначила т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, «це свято для тих, хто усвідомлює чарівну силу книг, які є зв'язком між минулим і майбутнім, мостом між поколіннями та культурами».

«Наше міністерство, зі свого боку, робить все, щоб книгами цікавилось і захоплювалося якомога більше українців», - підкреслила Фоменко.