Нацрада призначила позапланову перевірку “112 Україна”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» за трансляцію мультфільму «Необыкновенное путешествие Серафимы» виробництва Російської Федерації.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» за 19 квітня 2020 року зафіксовано демонстрування о 13:05 анімаційного фільму «Необыкновенное путешествие Серафимы», виробник: Російська Федерація, 2015 рік… за участю Олександра Михайлова (російський актор озвучив у мультфільмі персонажа Серафима Саровського, що є одним із найшанованіших у Росії православних святих, – ред.), прізвище якого внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці… Це є ознакою порушення закону "Про телебачення і радіомовлення"» – зазначив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, який вніс із голосу пропозицію розглянути це питання як невідкладне.

Відтак, він запропонував призначити позапланову виїзну перевірку телеканалу «112 Україна» з метою перевірки дотримання вимог закону «Про телебачення і радіомовлення». Проголосували одностайно всі семеро членів регуляторного органу.

Крім того, Нацрада призначила позапланову перевірку супутникового «КРТ» через трансляцію передач із висловлюваннями, що містять заклики до порушення конституційного ладу та розпалювання ворожнечі.

Як повідомляв Укрінформ, днями у мережі з’явилась інформація про те, що на Великдень в ефірі телеканалу «112 Україна» вийшов мультфільм «Необыкновенное путешествие Серафимы», створений у 2015 році за фінансової підтримки Міністерства культури Російської Федерації. Як зазначають користувачі соцмереж, цей мультфільм «про хороших чекістів та російських попів».

Відповідно до сюжету, головна героїня, дівчинка на ім'я Серафима Воскресенська, бачить сон про святкування Вербної Неділі в церкві, де священником служить її батько. Сон закінчується тим, що батька ведуть чекісти, а храм, де йшла служба, підривають. Час, до якого належить дія мультфільму, – це передвеликодній тиждень 1943 року.