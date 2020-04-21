Нацрада візьметься за канал “112 Україна” через російський мультик на Великдень

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення планує 23 квітня розглянути як невідкладне питання щодо показу на Великдень в ефірі телеканалу «112 Україна» мультфільму «Незвичайна подорож Серафими», створеного за фінансової підтримки Мінкульту РФ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Нацради Валентин Коваль.

«Ми це бачили – і готуємо питання на найближче засідання, що відбудеться цього четверга. Це питання буде внесено з голосу як невідкладне. Є питання до телеканалу, тому почнемо з перевірки, напевно. Тому реакція буде, але вона стосуватиметься порушень законодавства, які треба зафіксувати», – зазначив Коваль.

Як повідомлялося, на Великдень в ефірі телеканалу «112 Україна» вийшов мультфільм «Незвичайна подорож Серафими (Необыкновенное путешествие Серафимы)», створений у 2015 році за фінансової підтримки Мінкультури Російської Федерації. Як зазначають користувачі соцмереж, цей мультфільм «про хороших чекістів та російських попів».

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Відповідно до сюжету, головна героїня, дівчинка на ім'я Серафима Воскресенська, бачить сон про святкування Вербної Неділі в церкві, де священником служить її батько. Сон закінчується тим, що батька ведуть чекісти, а храм, де йшла служба, підривають. Час, до якого належить дія мультфільму, – це передвеликодній тиждень 1943 року.