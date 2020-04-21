Нацрада візьметься за канал “112 Україна” через російський мультик на Великдень
Про це в коментарі Укрінформу повідомив член Нацради Валентин Коваль.
«Ми це бачили – і готуємо питання на найближче засідання, що відбудеться цього четверга. Це питання буде внесено з голосу як невідкладне. Є питання до телеканалу, тому почнемо з перевірки, напевно. Тому реакція буде, але вона стосуватиметься порушень законодавства, які треба зафіксувати», – зазначив Коваль.
Як повідомлялося, на Великдень в ефірі телеканалу «112 Україна» вийшов мультфільм «Незвичайна подорож Серафими (Необыкновенное путешествие Серафимы)», створений у 2015 році за фінансової підтримки Мінкультури Російської Федерації. Як зазначають користувачі соцмереж, цей мультфільм «про хороших чекістів та російських попів».
Відповідно до сюжету, головна героїня, дівчинка на ім'я Серафима Воскресенська, бачить сон про святкування Вербної Неділі в церкві, де священником служить її батько. Сон закінчується тим, що батька ведуть чекісти, а храм, де йшла служба, підривають. Час, до якого належить дія мультфільму, – це передвеликодній тиждень 1943 року.