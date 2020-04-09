Нацрада вирішила збиратися онлайн

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла зміни до свого Регламенту щодо можливості проведення засідань через інтернет у період карантину

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідне рішення було ухвалено під час засідання Нацради 9 квітня.

Як зазначається, нові положення, якими доповнено Регламент Національної ради, передбачають, що «у період встановлення карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, засідання Національної ради можуть бути проведені у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет».

Також зміни стосуються питань, які розглядатимуться у цей період під час засідань. Це будуть питання, визначені регулятором як нагальні та/або невідкладні.

Перший заступник голови Національної ради Ольга Герасим’юк наголосила, що регуляторний орган нині продовжує свою роботу, усі функції виконуються без затримок. Коли будуть накопичені нагальні питання для розгляду, що потребують ухвалення рішень Національної ради, буде оголошено про проведення засідання. Вони відбуватимуться онлайн. Таким чином, Національна рада забезпечить доступність і прозорість ухвалення усіх рішень регулятора.​