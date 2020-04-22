Виїхати із закордонним е-паспортом поки неможливо - міграційна служба
Укрінформ
Виїхати за кордон за електронним закордонним паспортом наразі неможливо, але це питання опрацьовується.
Про це заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час онлайн-презентації цифрових паспортів у «Дії», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Поки що виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо, але ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ», - сказав Соколюк.
Він додав, що з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним або залізничним транспортом.
«Я вважаю, що після закінчення карантину багато людей спробують це використати», - спрогнозував голова ДМС.