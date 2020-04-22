Виїхати із закордонним е-паспортом поки неможливо - міграційна служба

Виїхати за кордон за електронним закордонним паспортом наразі неможливо, але це питання опрацьовується.

Про це заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час онлайн-презентації цифрових паспортів у «Дії», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки що виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо, але ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ», - сказав Соколюк.

Читайте також: Зеленський доручив уряду перевести усі держпослуги в онлайн

Він додав, що з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним або залізничним транспортом.

«Я вважаю, що після закінчення карантину багато людей спробують це використати», - спрогнозував голова ДМС.