Зеленський доручив уряду перевести усі держпослуги в онлайн

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів забезпечити можливість надання громадянам України можливості отримувати всі державні послуги онлайн.

Про це він заявив під час презентації цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у мобільному застосунку "Дія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний і ставлю таке завдання нашому уряду, щоб усі послуги від держави українці мали можливість отримувати повністю онлайн без необхідності оббивати пороги будь-яких кабінетів чиновників", - сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що автоматизація взаємодії громадян з державою, є, перш за все, прозорістю, можливістю прослідкувати кожен крок чиновників і кожне рішення конкретної посадової особи.

За його словами, такі нововведення є практичною боротьбою з корупцією на всі рівнях.

Водночас глава держави розповів, що на початку квітня розпочав роботу Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а зараз українці онлайн можуть отримати вже 27 послуг.

Зеленський зауважив, що із початку цього місяця порталом уже успішно скористалися понад 100 тисяч українців.

"Ми були десяті, хто запровадив у світі цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію, тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, у середу відбулася презентація впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина України у мобільному застосунку "Дія".