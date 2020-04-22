Зеленський доручив уряду перевести усі держпослуги в онлайн

Зеленський доручив уряду перевести усі держпослуги в онлайн

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів забезпечити можливість надання громадянам України можливості отримувати всі державні послуги онлайн. 

Про це він заявив під час презентації цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у мобільному застосунку "Дія", повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Я переконаний і ставлю таке завдання нашому уряду, щоб усі послуги від держави українці мали можливість отримувати повністю онлайн без необхідності оббивати пороги будь-яких кабінетів чиновників", - сказав Зеленський. 

Президент висловив переконання, що автоматизація взаємодії громадян з державою, є, перш за все, прозорістю, можливістю прослідкувати кожен крок чиновників і кожне рішення конкретної посадової особи. 

За його словами, такі нововведення є практичною боротьбою з корупцією на всі рівнях. 

Водночас глава держави розповів, що на початку квітня розпочав роботу Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а зараз українці онлайн можуть отримати вже 27 послуг. 

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Зеленський зауважив, що із початку цього місяця порталом уже успішно скористалися понад 100 тисяч українців. 

"Ми були десяті, хто запровадив у світі цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію, тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти", - підкреслив Зеленський. 

Як повідомлялося, у середу відбулася презентація впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина України у мобільному застосунку "Дія". 

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