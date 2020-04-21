За "короля контрабанди" Альперіна внесли 41 мільйон додаткової застави

За одеського бізнесмена Вадима Альперіна внесли 41 мільйон гривень додаткової застави після того, як Апеляційна палата ВАКС стягнула з нього у дохід держави 35 мільйонів за порушення встановлених судом обов'язків.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"За Альперіна 17 квітня внесли 41 млн гривень додаткової застави", - сказав Симків.

Прокурор додав, що у разі невнесення даної суми прокуратура клопотала б про арешт Альперіна.

Як повідомлялося, 16 квітня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляцію САП та стягнула з Альперіна в дохід держави частину застави у розмірі 35 млн грн, що є половиною застави, яка була ним внесена - 70 млн грн.

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Суд встановив, що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.

Крім того, суд збільшив до 76 млн грн розмір застави, який має внести Альперін протягом п'яти робочих дні. Відповідно, Альперін має внести ще 41 млн грн застави.

19 березня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо звернення у дохід держави 70 млн грн застави, внесеної за бізнесмена Вадима Альперіна, якому інкримінують організацію корупційних схем на митниці.

26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну, якого називають«королем одеської контрабанди», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.