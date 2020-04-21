Міносвіти нагадує, що ЗНО відбудеться за будь-яких обставин

Зовнішнє незалежне оцінювання в залежності від термінів карантину може відбутися з 25 червня по 17 липня або з 17 серпня по 4 вересня.

Про це у відеозверненні сказав заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний.

“Карантин вніс зміни в навчальний процес, але ЗНО відбудеться за будь-яких обставин. Якщо карантин завершиться до початку червня, то основна сесія ЗНО відбудеться між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, основна сесія ЗНО відбудеться між 17 серпня та 4 вересня", - сказав Єгор Стадний.

Він додав, що ЗНО дозволяє забезпечити прозорий та чесний вступ до закладів вищої освіти, і в умовах пандемії є більш безпечним варіантом вступних випробувань, ніж екзамени.

"Минулого року на бакалаврат вступило 145 тисяч абітурієнтів, кожен з них подавав по кілька заяв, загалом 900 тис. заяв. 70% з них були подані до університетів семи міст — Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси. Якби хтось наважився скасувати ЗНО, сотні тисяч абітурієнтів та їхніх батьків їздили б в інші міста для складання вступних іспитів. Вони в великій кількості збиралися б в аудиторіях. А ЗНО - це 15 учасників та два інструктори в аудиторії і щонайменше 1,5 метри відстані між ними. Тим паче ЗНО складають переважно за місцем проживання, тому ЗНО відбудеться за будь-яких умов", - сказав Стадний.

Заступник міністра закликав 11-класників використати карантин для підготовки до ЗНО. Це можна робити як самотужки, так і завдяки онлайн курсам, а також урокам на телеканалах Київ, Рада та YouTube Міністерства освіти та науки.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, скоріше за все буде продовжений.