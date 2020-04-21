САП оскаржить відмову суду заарештувати Микитася

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду рішення слідчого судді, яким було відмовлено застосувати до колишнього депутата і експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить до Апеляційної палати рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким відмовлено в застосуванні до підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме: колишньому народному депутату, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і через порушення Микитасем процесуальних обов'язків ухвалив стягнути з нього в дохід держави 80 млн гривень. Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

За рішенням суду підозрюваний протягом п'яти днів мав внести всю суму застави. Однак рішення суду колишній народний депутат так і не виконав.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з вимогою застосувати до підозрюваного більш суворий запобіжний захід.

На засіданні 20 квітня 2020 року слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Водночас у САП заявили, що найближчим часом оскаржать дане рішення.

Як повідомлялося, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

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4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу і не спілкуватися зі свідками у його справі.