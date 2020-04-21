Під час карантину на 15% зріс рівень шахрайства в інтернеті – ОП
Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо подолання епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що за даними Національної поліції, через карантин рівень злочинності в цілому зменшився, однак на 15% зріс рівень шахрайства в Інтернеті.
Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшивий продаж засобів захисту.
«Українцям треба бути особливо обережними й купувати і продукти, і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи ошуканців треба закривати», - підкреслив Президент.
Як повідомлялося, станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.