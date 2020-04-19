Християни східного обряду святкують Великдень

Сьогодні християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Великдень, а саме так здавна називали українці цю особливу неділю року, є найдавнішим і найголовнішим християнським святом усього богослужебного року і приурочене Воскресінню Ісуса Христа. Християнська Пасха тісно пов’язана з єврейською і дослівно перекладається як «проходження повз». Але якщо для іудеїв Песах є символом визволення від єгипетської неволі й обретінням Землі Обітованої, то для християн Пасха символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові. Пасхою називається і Сам Христос, принесений у жертву за гріхи людства.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями – Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.

Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воістину воскрес!».

Великодні богослужіння у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

На жаль, цього року у зв'язку з пандемією коронавірусу та оголошеним через це карантином побувати на святковій службі в храмі та освятити великодній кошик, як зазвичай, християни не зможуть. Проте, Великодні богослужіння з церков транслюють телеканали.

Зі святом Великодня українців привітали Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бережіть себе та своїх близьких і пам’ятайте, що сьогодні все залежить від відповідальної поведінки кожного з нас. Підтримуйте одне одного, даруйте увагу й турботу і не втрачайте віри в те, що зовсім скоро наше життя повернеться до звичного темпу, знову наповниться яскравими подіями та теплими зустрічами", - йдеться, зокрема у привітанні Разумкова.

У свою чергу Прем'єр-міністр запевнив, що пандемія залишила нас вдома, проте не позбавила Великодня, свята світла і надії.

Він подякував тим, кому зараз доводиться щодня ризикувати своїм життя та здоров'ям заради нас - медикам, які рятують життя, військовим, які боронять Україну, пожежникам і рятувальникам, які завжди приходять нам на допомогу.

Також Шмигаль висловив вдячність учителям, які змогли швидко адаптуватися до нових умов заради дітей, батькам, які проявляють терпіння, підприємцям, які бережуть робочі місця.

"Я вірю в те, що Україна подолає всі виклики, які стоять зараз перед нами. Я би дуже хотів щоб у цей день кожна українська родина відчувала тепло, залишок, радість і впевненість у майбутньому", - запевнив він.