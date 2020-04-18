Для підтвердження COVID-19 необхідний тільки ПЛР-тест – Степанов

ПЛР-тестування необхідне для підвердження діагнозу захворювання на COVID-19 - незалежно від результатів експрес-тестів.

Про це на брифінгу 18 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на запитання журналіста, чи планують у МОЗ запроваджувати в Україні стратегію масового тестування людей.

"Справа в тому, що для підтвердження діагнозу і відповідної схеми лікування хворого на коронавірус, в будь-якому випадку треба підтвердження через ПЛР-тест - незалежно від результату експрес-тесту", - зазначив він.

Степанов зауважив, що інколи, коли людина, перебуваючи в інкубаційному періоді, робить експрес-тест і отримує негативний результат, може собі дозволити порушувати самоізоляцію.

"Тому ми є сторонниками ПЛР-тестування, яке ми проводимо чітко по алгоритму після появи відповідних симптомів. І далі ми вже обираємо тактику лікування в залежності від результату ПЛР-тестування", - додав міністр.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.