ЗМІ повідомляють, що у митрополита Онуфрія коронавірус - в УПЦ МП спростовують

В УПЦ МП заявляють, что її предстоятель митрополит Онуфрій і керуючий справами митрополит Антоній здорові і готуються до Великодньої Божественної літургії.

Відповідний пост опублікований на сторінці Центру інформації УПЦ МП в Facebook на тлі повідомлень, які з'явилися в ЗМІ, про те, що митрополити Онуфрій і Антоній заразилися коронавірусом.

"На даний момент митрополит Онуфрій готується до літургії і зустрічі Воскресіння Христового. Блаженніший здоровий і подчуває себе добре. Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) перебуває в Києво-Печерській лаврі, він здоровий і також готується до Великодньої Божественної літургії", - йдеться в дописі.

В УПЦ МП також повідомили, що митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі в своїй резиденції. Зазначається, що "таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення віруючих, які щороку хочуть потрапити на Великодню літургію, яку очолює предстоятель УПЦ".

Раніше видання Релігійна правда повідомило з посиланням на джерела в Києво-Печерській лаврі, що у митрополита Онуфрія, митрополита Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра виявлений коронавірус, їх госпіталізували.

За інформацією джерела видання, митрополити Онуфрій і Антоній "проходили тест на коронавірус анонімно і були госпіталізовані під чужими іменами" з метою "забезпечити УПЦ МП від звинувачень напередодні Великодня".

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього зараз найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутація Церкви", - цитує видання слова свого джерела.

Як повідомляв Укрінформ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби в храмах відбудуться, незважаючи на карантин.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності віруючих, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна церква України не проводитиме традиційне освячення великодніх страв у храмах і на прихрамовій територіях, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

13 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявлено понад 100 випадків інфікування коронавірусом.