Шахраї у соцмережах збирають кошти на "ліквідацію пожежі під Чорнобилем"

У ДСНС попереджають, що в соцмережах розповсюджуються фальшиві дописи про те, що рятувальники нібито збирають кошти на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Про це Головне управління ДСНС в Києві повідомляє у Facebook.

"У соціальних мережах, зокрема в Facebook, досить часто зустрічаються фальшиві пости про те, що ДСНС України нібито збирає кошти на ліквідацію різних надзвичайних ситуацій. На даний момент це ситуація з пожежами в Зоні відчуження. Тому Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомляє, що ці пости є фальсифікацією, та просить не вірити шахраям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.

Станом на ранок 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення спостерігається, за даними ДСНС, тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. рятувальників та 106 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС).