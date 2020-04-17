Продукти горіння із Чорнобильської зони не могли потрапити до Києва - Кульбіда

Продукти горіння, які виникли внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, не могли потрапити до Києва.

Про це заявив директор Українського гідрометеоцентру Микола Кульбіда, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Упродовж учорашнього дня в Україні відмічалося підвищення швидкості вітру до 17-22 м/с. Найбільша швидкість вітру відмічалася на території Житомирської та Київської областей. Зокрема, на півночі Київської області - в Зоні відчуження. Напрям вітру - північно-західний, а отже, ті продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження, не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області", - сказав він.

Щодо подальшого розвитку ситуації, то за словами Кульбіди, упродовж найближчих 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України. При цьому, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується (максимальна швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Кульбіда пояснив, що радіаційний моніторинг здійснюється у постійному режимі як у Зоні відчуження на 15-ти пунктах спостереження, так і Українським гідрометцентром — Центральною геофізичною обсерваторією, крім вимірювання гама-фону, а ще також шляхом радіоспектрометрії визначається можливість потрапляння радіоактивних елементів в атмосферу та їх випадання на поверхню землі.

"Серед цих елементів відмічено мікроскопічне збільшення концентрацію цезію-137, а рівень гама-фону, як у Зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився", - додав він.

Кульбіда зазначив, що процеси, які спостерігаються останніми днями, викликають певний дискомфорт у людей, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується ранкових годин. У другій половині дня, внаслідок прогрівання підстилаючої поверхні, підвищується температура повітря та починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Раніше в ДСНС повідомляли, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).