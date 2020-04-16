Звільнені українці вже подзвонили рідним з обсервації

Звільнені під час сьогоднішнього обміну утримуваними особами вже перебувають на обсервації і встигли поспілкуватись телефоном з родиною.

Про це з місця обсервації повідомили звільнені бранці, відеорозмова з якими є в розпорядженні Укрінформу.

Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб / Фото: Офіс Президента

"Мене там утримували, тому що хотіла допомогти військовим. Зараз відчуваю полегшення. Навіть тут, в умовах обсервації, тому що я вже чула свою дитину. Подзвонила мамі, потім - подзвонила сину", - розповіла звільнена Алевтина Попова.

Вона додала, що абсолютно згодна із умовами проходження обсервації, адже "здоров'я там віднімали практично кожного дня".

В свою чергу у відеокоментарі Вадим Сірик заявив, що перше бажання - побачити свою родину, адже мав лише телефонну розмову з рідними.

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"Я такий, що й зараз пішов би одразу до родини. Але стараємось входити у те становище, яке є зараз в Україні (мова йде про обсервацію для звільнених громадян - ред.). І ми повинні дотримуватись тих меж, які прийняв наш головнокомандуючий", - додав Сірик.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської.

Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян.

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Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх". Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала.

У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО.

Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки. Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців.

В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.