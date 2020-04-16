Євросоюз зробив заяву щодо обміну на Донбасі
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.
«Це ще один крок до імплементації одного із заходів, що були погоджені під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Європейський Союз очікує, що всі сторони продовжать роботу з імплементації Мінських домовленостей, включаючи ті, що виходять із рекомендацій, погоджених у нормандському форматі», - йдеться у зверненні.
Водночас, Євросоюз підтвердив підтримку роботи нормандського формату, ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.
«Повна імплементація Мінських угод є єдиним шляхом для досягнення стійкого та мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Постійне припинення вогню - також у відповідь на глобальний заклик Генерального секретаря ООН Гутерреша - дасть змогу поновити впевненість та полегшити важку гуманітарну ситуацію», - йдеться у заяві.
У документі окремо наголошується на тому, що Росія та підтримувані нею збройні формування мають забезпечити вільний перетин лінії розмежування для СММ ОБСЄ та для гуманітарних акторів, а також для персоналу Міжнародного комітету Червоного Хреста і доступ до всіх, хто все ще перебуває в ув’язненні.
«Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - наголошується у документі.