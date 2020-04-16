Євросоюз зробив заяву щодо обміну на Донбасі

Європейський Союз привітав взаємне звільнення та обмін утримуваними особами, що відбулося сьогодні на Сході України.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«Це ще один крок до імплементації одного із заходів, що були погоджені під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Європейський Союз очікує, що всі сторони продовжать роботу з імплементації Мінських домовленостей, включаючи ті, що виходять із рекомендацій, погоджених у нормандському форматі», - йдеться у зверненні.

Водночас, Євросоюз підтвердив підтримку роботи нормандського формату, ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

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«Повна імплементація Мінських угод є єдиним шляхом для досягнення стійкого та мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Постійне припинення вогню - також у відповідь на глобальний заклик Генерального секретаря ООН Гутерреша - дасть змогу поновити впевненість та полегшити важку гуманітарну ситуацію», - йдеться у заяві.

У документі окремо наголошується на тому, що Росія та підтримувані нею збройні формування мають забезпечити вільний перетин лінії розмежування для СММ ОБСЄ та для гуманітарних акторів, а також для персоналу Міжнародного комітету Червоного Хреста і доступ до всіх, хто все ще перебуває в ув’язненні.

«Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - наголошується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.