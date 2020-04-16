Нинішня криза змінила відносини православних із церквою - Вселенський Патріарх

Світова пандемія коронавірусу та виклики, які вона поставила перед людством, докорінно змінили як весь світ у цілому, так і відносини православних християн із церквою та здійснення таїнств зокрема. І до цього варто ставитися із вдячністю, як до дорогоцінного уроку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Вселенський Патріарх Варфоломій.

«Усі ми усвідомлюємо, що те, що ми раніше вважали «нормальним» у нашому світі чи «рутинним» у нашому житті, було зруйновано і докорінно змінено. Те, до чого ми звикли, чим насолоджувались, різко змінилося або припинилося. Ми не можемо більше сприймати як належне навіть найпростіші речі. Для нас, православних християн, це також стосується наших відносин із церквою і, передусім, із Богом», - сказав Вселенський Патріарх.

За його словами, ми вже не можемо сприймати традиційні або звичайні підходи як належне - як от відвідання богослужінь, запалювання свічок, цілування ікон, спів з хором, перебування в черзі до причастя.

«І в цій кризі ми дізналися, що церква - це не просто будівля. Ми відкрили для себе те, що наші домівки і родини покликані стати і бути тим, що святий Іоан Златоуст описує як «малу церкву» - не лише за назвою, але і на практиці. Усі ми повинні бути вдячні за цей дорогоцінний урок нашому Господу, який запевняє нас: «Де двоє чи троє зібралися в ім’я Моє, я там посеред них». Насправді, Ісус Христос ближче до нас, ніж ми самі до себе», - вказав Його Всесвятість.

Вселенський Патріарх закликав дотримуватися принципів соціального дистанціювання та ставитися до своїх домівок та родин як до «малих церков».

Раніше Вселенський Патріарх закликав вірян на Великдень лишатися вдома.