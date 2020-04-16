За тиждень на ГРВІ захворіли 75 тисяч українців

За тиждень з 6 по 12 квітня на ГРВІ захворіло 75 тис. українців, за результатами лабораторних досліджень вірусів грипу не було визначено.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Із 6 до 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини. Із цієї кількості 39% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав понад 197 на 100 000 населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні. Із 6 до 12 квітня, згідно із результатами лабораторного дослідження методом ПЛР не визначено вірусів грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу.

Водночас, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) від ускладнень, спричинених грипом, померла 71 людина. Жодна з них не була вакцинована проти грипу.

Загалом, з 30 вересня 2019 року до 12 квітня цього року на грип та ГРВІ перехворіло 13% населення України. Інтенсивний показник захворюваності — на рівні аналогічного періоду минулого сезону.

З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.