У Кличка кажуть, що грип у Києві на низькому рівні

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча від базової лінії на 73,1%.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

"У столиці за 15-й тиждень 2020 року зареєстровано 6 107 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 73,1%. Наразі показник захворюваності становить 207", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 22,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2 412 (зниження на 21,3%), дорослих – 3 695 (зниження на 23,6%).

«У структурі захворюваності діти становлять 39,5%, а на попередньому тижні – 38,8%. Серед школярів захворюваність знизилась на 22,3% – зареєстровано 1 050 випадків», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 15-й тиждень госпіталізовано 34 особи, із них 21 дитина.

Фото: krasdor.com.ua