Ляшко пов’язав карантин та зменшення захворюваності на грип

Запроваджені урядом на період карантину обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб не було одночасно великої кількості хворих на коронавірусну хворобу.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі заходи, які впроваджуються урядом, є адекватними і спрямовані на те, щоб кількість одночасно інфікованих людей коронавірусною хворобою не була занадто велика і критична для інфраструктури і системи охорони здоров’я», - сказав Ляшко.

Він навів приклад інших країн, де невчасне запровадження карантинних заходів призвело до пікового зростання кількості хворих.

«При піку збільшується відсоток людей, які потребують інтенсивної терапії. І тому важко забезпечити надання інтенсивної терапії тоді, коли є пікові навантаження. Ми робимо все можливе для того, щоб зменшити кількість людей, які захворіють на коронавірусну хворобу. Навіть при пікових навантаженнях кількість інфікованого населення при карантинних заходах, яких вживає уряд, буде значно меншою, ніж якби ми не проводили карантинних заходів», - пояснив головний держсанлікар

Він також провів аналогію з грипом та грипоподібними захворюваннями.

«Ми можемо зараз проводити аналогію по грипу і грипоподібних захворюваннях, яка чітко показує стрімке падіння кількості випадків грипу і грипоподібних захворювань, зменшення кількості вірусних пневмоній. Все це допомагає нам краще будувати систему охорони здоров’я в разі масового надходження хворих з коронавірусною хворобою», - додав головний державний санітарний лікар.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

Також із 6 квітня уряд посилив обмежувальні заходи, встановивши, що не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Заборонено переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків. Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.