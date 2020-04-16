Суд обирає запобіжний захід Чорновол, під будівлею – акція

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк продовжить обирати запобіжний захід колишньому народному депутату й активістці Майдану Тетяні Чорновол після того, як їй відмовили у його відводі.

Під будівлею суду проходить акція на підтримку Чорновол, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Зараз суд буде розглядати міру запобіжного заходу стосовно мене. Прокуратура подала доволі м'яку міру, зважаючи на ту статтю, яку мені інкримінують, – це домашній арешт. Але те, що зараз відбувається, мені дає підстави думати, що будуть знайдені якісь варіанти дати мені більш жорстку міру запобіжного заходу", - сказала Чорновол журналістам перед судовим засіданням.

Перед будівлею суду проходить акція на підтримку Тетяни Чорновол. У тому числі, там присутні народні депутати від фракції "Європейська солідарність", які раніше висловили готовність взяти Чорновол на поруки.

Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Як повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", учасники акції наголосили, що переслідування Чорновол – це відверта атака на всіх учасників Майдану, яка свідчить про посилення проросійських реваншистів в оточенні Президента..

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"Генпрокурор Венедіктова намагається ініціювати скасування закону про амністію майданівців, і зараз почалося переслідування Тетяни Чорновол. Вчора я особисто отримав вісточку так само від ДБР чи "Державного бюро репресій", мене викликають на допит у справі організації міжнародного форуму, присвяченому Голодомору два роки тому. Отже ми бачимо, що репресії не зупиняються. Ми бачимо, що зараз головним об’єктом цих репресій є опозиційна сила «Європейська солідарність». Те, що зараз відбувається, - це реванш Антимайдану. Тоді Антимайдан програв через нашу здатність до мобілізації і солідарності. Я переконаний, що програє і тепер. Закликаємо всіх об’єднуватися. Я, як історик, знаю, що великі репресії і великий терор в 37 і 38 роках теж починався з маленьких затримань людей", – застеріг народний депутат Володимир В’ятрович.

"Це – намагання переписати історію Майдану і національно-визвольної боротьби. Це намагання сценаристів з Кремля, і сьогодні їхніми інструментами, на жаль, стали українські правоохоронні органи і українська влада... Вони намагаються показати Майдан як переворот. Після того наша боротьба за незалежність буде сприйматися як щось незаконне і нелегітимне. Це не є окремий епізод, це загальна, масштабна атака, інформаційно-диверсійна операція проти Майдану і проти України. Тому тут ми захищаємо не тільки Тетяну Чорновол, яка була і є символом Майдану, ми захищаємо і весь Майдан і всі українські сили", – наголосив Андрій Парубій.

Підтримати Тетяну Чорновол під стінами Печерського суду прийшли ветерани війни проти російських окупантів, активісти ГО "Справа громад".

"Справа громад" відгукнулась на пропозицію допомогти у справі Тетяни Чорновол. Вже не вперше ми допомагаємо в юридичному захисті, як це було з Дмитром Марченко, так буде зараз і з Тетяною Чорновол", – наголосив ветеран АТО Олександр Погребиський.

"Москва в 2014 році не змогла взяти Україну і тепер руками своїх слуг, проплачених посіпак намагається взяти Україну зсередини і вдарити у спину. Ці кримінальні справи – не проти Чорновол, В’ятровича чи будь-кого іншого, ці справи – проти всієї України і тих, хто з 2014 року не встав на коліна і продовжує свою боротьбу за свій дім, майбутнє дітей і Україну. І якщо сьогодні ми це подаруємо, то Москва завтра по одному почне відкривати кримінальні справи проти добровольців, які в 2014 році взяли в руки зброю і пішли захищати свій дім. Потім – проти ЗСУ і Нацгвардії, і в результаті – проти всіх, кого ми називаємо нацією. Від всіх, хто знає, що таке війна і який жах несе вірус "русского мира" – ми точно не здамося" – застеріг ветеран, блогер і громадський активіст Олексій Петров.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просить застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт.

Водночас Чорновол готові взяти на поруки усі члени фракції партії "Європейська солідарність".

Перше фото: Народний фронт