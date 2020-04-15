ФСБ "рефлексує" на вчорашнє затримання російського шпигуна – розвідка МОУ

У ГУР Міноборони відмовились дати оцінку інформації про начебто затримання у Криму спецслужбами Росії громадянина України, якого звинувачують у "шпигунстві".

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», - заявив Черняк.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва, заявили в СБУ.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.