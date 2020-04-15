Зміни до бюджету не позначаться на зарплаті освітян – Мандзій

Освітня субвенція в ухвалених Верховною Радою змінах до бюджету на 2020 рік не зменшилася на жодну гривню, тож на виплаті заробітних плат освітянам його коригування не позначиться.

Про це заявила на брифінгу в середу, 15 квітня, в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В освітній субвенції у бюджеті, який прийнятий Верховною Радою, на жодну гривню не відбулося змін. Тому виплата вчителям з освітньої субвенції має відбуватися відповідно до затверджених видатків органів місцевого самоврядування. Вчителі мають отримувати середню заробітну плату», - сказала Мандзій.

Вона додала, що в бюджеті також не було зменшено видатки на виплату зарплати викладачам закладів вищої освіти, а заробітна плата вихователям закладів дошкільної освіти відбувається з місцевих бюджетів.

«Тому воно (ухвалення змін до бюджету – ред.) ніяк не відобразиться на виплаті заробітних плат працівникам сфери освіти», - акцентувала в.о. міністра.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочуються на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).