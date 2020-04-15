"Дарниця" починає виробництво препарату для боротьби з COVID-19

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на експериментальний препарат, що входить до протоколу лікування COVID-19.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

"Позитивна новина від української фарми. Як ви знаєте, багато країн світу заборонили експорт медикаментів, які показали ефективність при боротьбі з коронавірусною інфекцією, і перш за все забезпечують внутрішній попит. Наразі маємо рішення: фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін – експериментального препарату, що входить до протоколу лікування COVID-19", - написав Радуцький.

Він подякував Міністерству охорони здоров'я України та ДП "Державний експертний центр МОЗ України", "які спрацювали злагоджено і оперативно, щоб дати можливість українським фармвиробникам швидко випустити на ринок необхідні ліки".

Радуцький зазначив, що для нього це дуже позитивний сигнал від українського фармацевтичного ринку.

"Ми можемо забезпечувати українців якісними й ефективними препаратами самостійно – адже маємо майже 150 українських фармацевтичних підприємств. Та й більше – виробляти якісний продукт на експорт, нарощувати ВВП країни. Але це згодом, наразі – триває боротьба з COVID-19, і всі зусилля докладаються у цьому напрямку", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.