ІМІ оголосив конкурс «Лови КОРОНАфейк!»

Інститут масової інформації до 30 квітня проводить конкурс «Лови КОРОНАфейк!».

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

«Мета конкурсу - виявлення фейків і дезінформації, пов’язаних з карантином та пандемією коронавірусу (штам Covid-19) в Україні та світі, і підвищення медіаграмотності населення», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подавати матеріали на конкурс можуть особи, старші за 10 років (з дозволу батьків), окрім осіб, які професійно займаються журналістською діяльністю. Одна особа може подати не більш ніж три матеріали в кожній з 3-х категорій.

До конкурсу приймаються публікації в загальноукраїнських та місцевих онлайн-медіа, а також публікації в соцмережах, які вийшли в період з 1 березня до 30 квітня 2020 року включно і не були публічно спростовані на момент подання матеріалу до участі в конкурсі.

Конкурс проводиться в трьох номінаціях. Для участі в номінації «Виявлення фейків в онлайн-медіа» потрібно надіслати публікацію, яка містить дезінформацію щодо коронавірусу, у вигляді гіперпосилання та скріншоту (або фото) відповідної сторінки інтернет-видання. Разом із публікацією потрібно надати чітке та детальне спростування вказаного фейку. Таке спростування має бути підтверджене фактами, гіперпосиланнями на відповідні джерела, коментарями фахових експертів, даними з відкритих джерел тощо.

Для участі в номінації «Виявлення фейкових зображень в онлайн-медіа» потрібно надіслати фотофейк, пов'язаний з коронавірусом, у вигляді гіперпосилання та скріншоту (або фото) відповідної сторінки інтернет-видання. Разом з фотофейком потрібно надіслати текст із чітким та детальним спростуванням, яке доведе, що зображення дійсно є неправдивим.

Для участі в номінації «Виявлення неправдивих повідомлень про коронавірус у соціальних мережах» потрібно надіслати скріншот та гіперлінк на неправдиве повідомлення в соціальних мережах Fаcebook, Twitter чи Instagram, що мало понад 100 лайків (репостів), стосувалося коронавірусу і не було спростованим на момент надсилання матеріалу до участі в конкурсі. Разом з таким повідомленням потрібно надати чітке та детальне спростування вказаного фейку. Таке спростування має бути підтверджене фактами, гіперпосиланнями на відповідні джерела, коментарями фахових експертів, даними з відкритих джерел тощо.

В ІМІ інформують, що у кожній категорії буде визначено по три переможці з гонорарним фондом: перше місце — 5000 грн; друге місце — 4000 грн; третє місце — 3000 грн.

Для подання матеріалів на конкурс потрібно заповнити електронну форму до 23:59 30 квітня 2020 року включно.

Конкурс проводиться завдяки підтримці проєкту USAID "Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.