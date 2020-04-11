Українець, який прямував на віллу в Каннах, намагався дати хабаря французькій поліції - ЗМІ

Група багатіїв, з громадянином України у складі, намагалася дати хабар поліцейським по прибуттю до летовища Марселя приватним літаком з Лондона, маючи на меті потрапити до вілли на півдні Франції, нехтуючи правилами карантинних вимог.

Про це повідомляє Mirror.

"Група багатіїв, що прилетіла приватним літаком, намагаючись відвідати розкішну віллу на півдні Франції і нехтуючи правилами карантинних вимог, була змушена повернутися до Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Група, що складалася з семи чоловіків від 40 до 50-ти років та трьох жінок 20-ти років, влаштувала приватну подорож з Лондона до Канн.

Пасажири мали прилетіти приватним літаком до летовища Марсель-Прованс, після чого дістатися до вілли гелікоптером.

У розмові з місцевими поліцейським український бізнесмен запропонував їм хабар, сказавши: "Я маю гроші, давайте поговоримо", - повідомило джерело в поліції, додавши, що особа з українським паспортом "заплатила за все", включаючи оренду вілли та літак, "бажаючи влаштувати відпочинок зі своїми друзями та молодими дівчатами з ескорту".

Як повідомляє CNN з посиланням на місцевого чиновника, у ході інциденту сімом іноземцям відмовили у в'їзді до Франції, після чого дев'ять пасажирів повернулися до Лондона, включаючи трьох громадян Франції, а пасажир з України орендував приватний літак до Берліна.