Інфекціоністка: У більшості пацієнтів COVID-19 проходить як звичайна вірусна інфекція

Інфекціоністка, медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова зазначила, що в основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить.

Та важливо не прогавити момент, коли людині потрібна киснева підтримка, наголосила вона в інтерв’ю Укрінформу.

« У основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить. Окрім парацетамолу для зниження температури і якихось ситуативних препаратів, на кшталт крапель для носа або засобів для полоскання горла, справді нічого не треба. Але оскільки люди з COVID-19 вмирають від запалення легенів, важливо не проґавити момент, коли людині вже потрібна киснева підтримка», - розповіла Булавінова.

Вона уточнила, що ідеться не про вентиляцію легень – вона потрібна у важких випадках, а про кисень.

«Це також і кисень, який можна отримати через маску і назальні канюлі, приміром, від кисневого концентратора або через центральне підведення кисню у відділенні. Саме тому стільки зусиль докладає держава, волонтери, донори, бізнесмени, головлікарі, щоб забезпечити лікарні киснем. Я вважаю це найголовнішим, але розуміння ситуації не вистачає лікарям і пацієнтам», - сказала інфекціоніст.

Булавінова відзначила, що «пацієнти надто сфокусовані на тому, щоб зробити собі тести (хоча вони не мають до лікування жодного відношення), але зовсім не дбають про кисень».

«Тим часом пульсоксиметри досі вільно продаються, хоча спочатку їх розкуповували дуже активно. Це такий прилад, що вішається на палець і вимірює рівень насичення крові киснем. До речі, є додаток для айфонів, з допомогою якого теж можна його вимірювати, достатньо завантажити», - розповіла Булавінова.