Благодійний фонд Порошенка відправив у лікарні різних регіонів України 20 тисяч захисних костюмів для медичних працівників.

Про це повідомляє прессслужба "Європейської солідарності".

«20 тисяч захисних костюмів для медичних працівників від Порошенка вже доставлені з Китаю, розподілені та відправлені у лікарні різних регіонів України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Фонд Порошенка та компанія РОШЕН передали у лікарні Києва 8150 костюмів, ще 2300 надані медзакладам Київської області. У Чернівецьку область направлені 3000 костюмів. У Вінницьку область – 2200, на Чернігівщину – 1650 штук. На Полтавщину – 400 костюмів. У Тернопільську та Івано-Франківську області доправлені 700 костюмів. В лікарні Львівщини та Одещини направили 400 костюмів. У Рівненську та Черкаську області – 300 комплектів. На Волинь, у Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кропивницький, Харків, Хмельницький та на Закарпаття передали 700 костюмів, поінформували у пресслужбі.

Фонд Порошенка передав лікарням 20 тисяч захисних костюмів / Фото: eurosolidarity.org

«Лікарі мають бути забезпечені необхідними засобами захисту. Компанія РОШЕН уклала додаткову угоду, була здійснена на цьому тижні проплата, і загальна кількість захисних костюмів, якими будуть забезпечені українські лікарі, перевищує 130 тисяч штук. Це дасть можливість на перший період мати надійний захист, бахіли, маски, захисні костюми, які дозволять захистити здоров’я лікарів», - повідомив п’ятий президент України, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.

Зазначається, що наступні партії захисних костюмів будуть доставлені в Україну протягом квітня.

Також, за даним пресслужби, коштом Фонду Порошенка відновлюються апарати штучної вентиляції легень в різних медичних закладах по всій країні - оскільки купівля нового обладнання вкрай ускладнена через величезний попит на світовому ринку. Фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі - це монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві насоси, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи, а також спеціальні окуляри, маски, рукавички та інше необхідне спорядження.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 11 квітня, зареєстровано 2511 випадків зараження коронавірусом, 73 людини померли.