Коронавірус у ЗСУ: зафіксували вже десять випадків, з них один - летальний

На ранок 11 квітня в Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 11 квітня в Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) — 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), "що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

Командування Медичних сил Збройних сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.