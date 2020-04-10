В українській армії зареєстрували три нові випадки COVID-19

У Збройних силах України зареєстровано ще 3 випадки зараження коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил Збройних сил України.

"Так, у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я був 09 квітня госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження та проведення ПЛР-тестування, сьогодні підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Цей військовослужбовець з 3 квітня знаходився на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

Також захворювання на COVID-19 підтверджено у двох військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя.

З 9 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено захворювання на COVID-19.

Сьогодні надійшли результати їх ПЛР-тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

"Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Як повідомлялось, на ранок 10 квітня в Збройних силах України було зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 145 осіб. У 27 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 3 доби.