Досвід українських лікарів в Італії передаватимуть через дистанційне навчання - Ляшко

Досвід, який отримають українські лікарі в Італії, передаватимуть іншим лікарям України через дистанційне навчання.

Про це заявив на брифінгу в суботу, 11 квітня, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колеги з Міністерства охорони здоров'я виходять на Skype-звязок з колегами, які перебувають в Італії, надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, тому досвідом ми обмінюємось. Але ми чекаємо їх повернення на Батьківщину для того, щоб зробити великий захід, селекторну нараду, а також дистанційне навчання, щоб передати досвід лікування коронавірусної хвороби та протиемідемічних заходів, які вживаються на території Італії, для всіх наших лікарів", - сказав Ляшко.

Він додав, що також запланована селекторна нарада з лікарями Чернівецької області, які одні з перших зіткнулися з випадками коронавірусної хвороби, щоб вони поділилися власним досвідом.

Як повідомлялося, 4 квітня на 14 днів в Італію поїхали 20 українських медиків для надання допомоги, а також перейняття досвіду у боротьбі з коронавірусом.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.