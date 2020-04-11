В Україні підтвердили 2511 випадків коронавірусу, 73 - летальні
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
«За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків», - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 151 випадок;
Волинська область — 52 випадки;
Дніпропетровська область — 55 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 60 випадків;
Запорізька область — 64 випадки;
Івано-Франківська область — 274 випадки;
Кіровоградська область — 106 випадків;
м. Київ — 396 випадків;
Київська область — 149 випадків;
Львівська область — 96 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 51 випадок;
Полтавська область — 24 випадки;
Рівненська область — 103 випадки;
Сумська область — 69 випадків;
Тернопільська область — 208 випадків;
Харківська область — 8 випадків;
Херсонська область — 28 випадків;
Хмельницька область — 18 випадків;
Чернівецька область — 409 випадків;
Черкаська область — 93 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшли 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом із початку 2020 року надійшли 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.